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Над странами Европы ухудшается сигнал GPS из-за российской РЭБ в Калининграде

Фото: над странами Европы ухудшается сигнал GPS (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Над европейскими странами фиксируются сбои сигнала GPS - причиной, вероятно, является то, что Российская Федерация использует базу радиоэлектронной борьбы в Калининградском регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление члена исследовательской сети Mastodon.

По данным исследователя, с 15 декабря над южной частью Балтийского моря самолеты страдают навигационных ошибок, то включаясь, то выключаясь.

"Кажется, я нашел местонахождение Балтийского глушителя. В Калининграде, Россия", - заявил он.

Член исследовательской сети пояснил, что построив график предполагаемой максимальной дальности действия помех для каждой плохой позиции, они выделили одну выделяемую область - Калининград.

 

 

Ситуация в Калининграде

В июне прошлого года мы писали, что в Литве хотят заглушить российскую пропагандистскую радиостанцию Sputnik, транслируемую из Калининграда.

Напомним, что в ноябре Россия переместила свои стратегические системы С-400 из Калининграда на фронт в Украину. Это произошло после значительных потерь.

Мы также сообщали, что Германия закрыла свое генконсульство в Калининграде.

Кроме этого, в Польше планируют построить военную базу в городе Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ.

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