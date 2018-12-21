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Кабмін доручив МІУ перевірити законність стягнень з "Укрзалізниці"

Новини » Політика    21.12.2018 - 13:19
Кабмін доручив МІУ перевірити законність стягнень з "Укрзалізниці"
Фото: Кабмін (РБК-Україна, Віталій Носач)

Гройсман зазначив, що після перевірки МІУ поінформує про результати нардепів

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству інфраструктури перевірити питання незаконного стягнення коштів з публічного акціонерного товариства "Укрзалізниця". Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Глава уряду зазначив, що після перевірки МІУ поінформує про результати нардепів.

"Про примусове стягнення, якщо є рішення судів і є виконавче провадження, то немає інших варіантів господарюючих суб’єктів як виконувати рішення судів. Це "Укрзалізниця". Я доручу Міністерству інфраструктури, щоб подивилися і вас поінформували", - повідомив Гройсман.

Нагадаємо, компанія "Укрзалізниця" планує підвищити тарифи на вантажні і пасажирські перевезення в Україні в 2019 році.

Відповідно до фінплану, в наступному році передбачається індексація тарифів на перевезення пасажирів у межах України з 1 квітня на 12% і з 1 жовтня на 12%. У компанії заявили, що в середньому за рік підвищення тарифів на перевезення пасажирів у внутрішньому сполученні складе 12,4%.

РБК-Україна також писало, що на початку грудня "Укрзалізниця" заявила, що робота сервісу замовлення квитків на поїзд онлайн booking.uz.gov.ua стабілізована.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниУкрзалізницяВолодимир Гройсман
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