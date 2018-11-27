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Кравцов: підвищення тарифів на пасажирські перевезення ще обговорюється

Новини » Суспільство    27.11.2018 - 15:26
Кравцов: підвищення тарифів на пасажирські перевезення ще обговорюється
Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Кравцов зазначив, що при підвищенні тарифів будуть враховувати економічну ситуацію

Підвищення тарифів на пасажирські перевезення в "Укрзалізниці" ще обговорюється. Про це коментарі журналістам розповів в. о. голови правління УЗ Євген Кравцов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, підвищення тарифів на пасажирські перевезення ще продовжує обговорюватися.

"Тарифи пасажирських перевезень - це питання в стадії обговорення, ми будемо враховувати економічну ситуацію в країні. Щодо вантажного тарифу - так, буде підвищення", - підкреслив Кравцов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзализниці" потрібно 111 млрд гривень на перевезення пасажирів у найближчі 5 років. Ця сума необхідна для покриття збитків від пасажирських перевезень, а також на капітальні інвестиції. Зазначимо, зношеність пасажирських тепловозів на сьогодні вже перевищила 90%.

У жовтні Верховна рада України провалила закон про нову модель ринку залізничних перевезень. Проект пропонував встановити основи держрегулювання у сфері залізничного транспорту, визначити відносини з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

 

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Новини України УкрзалізницятарифиЄвген Кравцов
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