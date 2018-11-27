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Кравцов: повышение тарифов на пассажирские перевозки еще обсуждается

Новости » Общество    27.11.2018 - 15:26
Кравцов: повышение тарифов на пассажирские перевозки еще обсуждается
Фото: Евгений Кравцов (РБК-Украина)

Кравцов отметил, что при повышении тарифов будут учитывать экономическую ситуацию

Повышение тарифов на пассажирские перевозки в "Укрзализныце" еще обсуждается. Об этом комментарии журналистам рассказал и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, повышение тарифов на пассажирские перевозки еще продолжает обсуждаться.

"Тарифы пассажирских перевозок - этот вопрос в стадии обсуждения, мы будем учитывать экономическую ситуацию в стране. Относительно грузового тарифа - да, будет повышение", - подчеркнул Кравцов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныце" нужно 111 млрд гривен на перевозки пассажиров в ближайшие 5 лет. Данная сумма необходима для покрытия убытков от пассажирских перевозок, а также на капитальные инвестиции. Отметим, изношенность пассажирских тепловозов на сегодня уже превысила 90%.

В октябре Верховная рада Украины провалила закон о новой модели рынка железнодорожных перевозок. Проект предлагал установить основы госрегулирования в сфере железнодорожного транспорта, определить отношения с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

 

"Укрзализныця" не будет уменьшать объемы перевозки основных товаров из-за военного положения
Новости Украины УкрзализныцятарифыЕвгений Кравцов
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