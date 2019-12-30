Кравцов підтвердив намір піти з поста очільника "Укрзалізниці"

Керівник АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив про рішення піти з займаної посади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Як написав Кравцов у новорічному зверненні, він вирішив звільнитися з посади керівника "Укрзалізниці" та перейти до приватного сектору. Він додав, що питання його звільнення буде розглянуте наглядовою радою УЗ на початку 2020 року.

"Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні наглядової ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене", - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов звернувся до наглядової ради з проханням розглянути його заяву про звільнення. Криклій зазначив, що наглядова рада розгляне результати діяльності правління УЗ та питання звільнення Кравцова.

Пізніше міністр інфраструктури заявляв, що звільнення Кравцова з посади очільника "Укрзалізниці" може відбутися до кінця 2019 року. У Міністерстві інфраструктури розраховували, що до кінця 2019 року вдасться оголосити конкурс на нового главу "Укрзалізниці".