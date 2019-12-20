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Главу "Укрзалізниці" Кравцова можуть звільнити до кінця року

Новини » Інфраструктура     20.12.2019 - 15:40
Главу "Укрзалізниці" Кравцова можуть звільнити до кінця року
Євген Кравцов (фото: РБК-Україна)

Міністр інфраструктури україни розраховує, що у цьому році вдасться оголосити конкурс на нового керівника

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" звільнить з посади голову правління компанії Євгенія Кравцова до кінця 2019 року. Про це він заявив в інтерв'ю "Українському радіо", передає РБК-Україна.

Криклій розраховує, що вже в цьому році вдасться оголосити конкурс на нового главу "Укрзалізниці".

"Сподіваюся, що в цьому році ми вже отримаємо цю інформацію і зможемо запустити конкурс на нового керівника. Я дуже на це розраховую. Незалежно від зміни політиків, підприємство і Наглядова рада залишаються незалежними, тому ми не можемо на це впливати", - повідомив міністр.

Він також заявив, нещодавно відбулася зустріч наглядової ради з менеджментом залізничної компанії, після якої залишилося багато питань до чинного правління". Криклій додав, що в наглядовій раді планують підіймати питання про заміну голови "Укрзалізниці".

Нагадаємо, на початку грудня Кравцов просив наглядова рада УЗ розглянути його звільнення.

Раніше в Міністерстві енергетики анонсували зміну керівництва стратегічних енергопідприємств України. Зокрема, може бути змінено керівництво "Нафтогазу" і "Укренерго".

Також РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" вже призначила 33 додаткових потяги на новорічні та різдвяні свята.

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