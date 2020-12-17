Кравчука викликають на комітет Ради. Він просить роз'яснити правові підстави

Глава делегації України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не бачить правових підстав для виклику на засідання комітету Верховної ради з організації держвлади. Члени комітету просили його пояснити "план дій" щодо виборів на Донбасі.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Роман Лозинський у своєму Telegram-каналі.

Парламентарій опублікував письмову відповідь Кравчука на адресу профільного комітету.

Глава делегації України в ТКГ підкреслив, що працює виключно в правому полі України.

"Мені на цей момент не до кінця зрозумілі правові підстави виклику мене як глави делегації... для заслуховування в одному з комітетів Верховної ради. Буду щиро вдячний за надання мені відповідних правових роз'яснень", - зазначив Кравчук.

Нагадаємо, комітет проголосував за виклик глави української делегації у ТКГ в понеділок, 14 грудня.

Як писало РБК-Україна, 13 листопада Кравчук в інтерв'ю одному зі ЗМІ заявив, що Росія хотіла провести чергові фейкові вибори на окупованому Донбасі навесні 2021 року. У зв'язку цим Київ у "Плані спільних дій" пропонує провести українські місцеві вибори на цих територіях 31 березня 2021 року.

Раніше в "Плані спільних дій" українська сторона запропонувала повністю припинити конфлікт і демілітаризувати ОРДЛО на початку 2021 року, аби провести вибори 31 березня.