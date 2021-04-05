Омбудсмен розкритикував заяви про "українську російську мову": не мають перспектив

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розкритикував нещодавню заяву прес-секретаря президента України Юлії Мендель про існування "української російської мови". За його словами, подібні заяви не мають жодних перспектив.

"Я не поділяю таких заяв, і вважаю їх такими, які не мають жодних перспектив. Статтею 10 Конституції України, якій в цьому році виповнюється 25 років, визначено, що єдиною державною в Україні є українська", - заявив Кремінь.

Омбудсмен наголосив, що мовне питання в Україні потрібно закрити раз і назавжди та почати ефективно займатися державною мовною політикою, створюючи умови для інформаційного захисту.

"У нас є закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", є система освіти, є державна влада, яка повинна сприяти розвиткові та функціонуванню української мови як державної. Зрештою, ми маємо зовнішні загрози, на які потрібно зважати", - додав він.