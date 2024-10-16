Кравчук раскрыла детали о секретных дополнениях к плану победы: публиковать нельзя

"Действительно есть три приложения. Они касаются и компоненты безопасности, и экономической. Очевидно, что их не стоит публиковать в социальных сетях, чтобы Россия все это исследовала, они, уверена, пытаются сейчас узнать детали, но точно это не нужно публиковать", - сказала она.

По словам нардепа, секретная часть доведена до ближайших партнеров, от которых это зависит.

"То есть мы передаем эти детали тем странам, которые производят оружие, если в случае оборонного пакета. Или же те, кто могли бы стать нашими партнерами в экономическом плане, в том числе по поводу полезных ископаемых", - констатировала Кравчук.