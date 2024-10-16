Кравчук розкрила деталі про секретні додатки до плану перемоги: публікувати не можна

Інформація з секретних додатків до плану перемоги президента України Володимира Зеленського доведена до найближчих партнерів. Але публікувати її не можна.
Про це в коментарі для YouTube-каналу РБК-Україна розповіла нардеп, заступниця голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.
"Дійсно є три додатки. Вони стосуються і безпекової компоненти, і економічної. Очевидно, що їх не варто публікувати в соціальних мережах, щоб Росія все це досліджувала, вони, впевнена, намагаються зараз дізнатися деталі, але точно це не потрібно публікувати", - сказала вона.
За словами нардепа, секретна частина доведена до найближчих партнерів, від яких це залежить.
"Тобто ми передаємо ці деталі до тих країн, які виробляють зброю, якщо у випадку оборонного пакету. Або ж ті, хто могли б стати нашими партнерами в економічному плані, в тому числі з приводу корисних копалин", - констатувала Кравчук.
Президент Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді 16 жовтня. Там він представив план перемоги України на війні з РФ.
За словами Зеленського, план перемоги складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Виступаючи перед нардепами, Зеленський заявив, що якщо почати рухатися за планом перемоги зараз, то може вдасться завершити війну не пізніше ніж наступного року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.