Кравчук розкрила деталі про секретні додатки до плану перемоги: публікувати не можна

"Дійсно є три додатки. Вони стосуються і безпекової компоненти, і економічної. Очевидно, що їх не варто публікувати в соціальних мережах, щоб Росія все це досліджувала, вони, впевнена, намагаються зараз дізнатися деталі, але точно це не потрібно публікувати", - сказала вона.

За словами нардепа, секретна частина доведена до найближчих партнерів, від яких це залежить.

"Тобто ми передаємо ці деталі до тих країн, які виробляють зброю, якщо у випадку оборонного пакету. Або ж ті, хто могли б стати нашими партнерами в економічному плані, в тому числі з приводу корисних копалин", - констатувала Кравчук.