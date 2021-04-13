Кравчук запропонував ТКГ посилити перемир'я на Донбасі. Але Росія не реагує

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук перед засіданням ТКГ направив пропозиції щодо посилення перемир'я на Донбасі. Але від російської сторони досі немає реакції.

"Позавчора я направив пані Хайді Грау документ із додатковими заходами з посилення режиму припинення вогню. Де йде мова не про політичні заяви, а про конкретні пропозиції, як домовитися і вирішити головне завдання - реагувати на порушення припинення вогню і які заходи мають бути прийняті сторонами. Але чомусь немає ніякої реакції з боку Росії і з боку ОРДЛО", - зазначив Кравчук.

Він також попросив підняти це питання в підгрупі з безпеки.

"Якщо є якісь зауваження і доповнення, ми готові їх розглянути і врахувати. Але не реагувати зараз на загибель наших воїнів, на цілеспрямоване вбивство снайперами - це нас турбує. Будемо це питання ставити сьогодні та завтра, і обговорювати на засіданні ТКГ", - зазначив Кравчук.