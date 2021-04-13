Окупанти завели "справу" на Казанського, вимагають виключити з переговорів у ТКГ
На зустрічі політичної підгрупи ТКГ (Тристоронньої контактної групи) сторони намагалися знайти вихід і розблокувати переговори. Представники окупантів як варіант запропонували виключити з української делегації журналіста Дениса Казанського, оскільки на нього нібито відкрито "кримінальну справу".
Про це в ефірі "Україна 24" заявив представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі Сергій Гармаш.
За його словами, сьогоднішні консультації проходили неформально, сторони шукали можливість провести переговори з урахуванням того, що Київ не буде нічого обговорювати з засудженою в Україні "експертом" Майєю Пироговою.
Гармаш зазначив, що представники ОРДО пропонували ігнорувати кримінальні справи стосовно учасників або виключити з переговорів Пирогову, але у відповідь українська сторона має відмовитися від участі Дениса Казанського.
"Через 11 місяців його роботи в ТКГ вони дізналися, що у них проти нього відкрито "кримінальну справу". Йому за їх "законодавством" інкримінується стаття, за якою передбачено страту та конфіскацію майна", - зазначив Гармаш.
Третій варіант, що було запропоновано - проводити засідання з офіційними представниками без експертів і радників.
"Українська делегація відкинула всі варіанти, тому що вони є неприйнятними. Ми не можемо легітимізувати їх представників ні в якій формі, а всі наші є офіційними представниками, оскільки представлені на переговорах нотою МЗС України", - додав він.
Нагадаємо, раніше радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявляв, що Росія нібито погодилася відсторонити від засідань ТКГ "експерта" Майю Пирогову.
На початку квітня глава делегації Леонід Кравчук заявив, що українська сторона не братиме участь в переговорах політичної підгрупи, ОБСЄ поки не доб'ється виключення Пирогової.
На тлі цієї ситуації міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що переговорний процес перетворився на "театр абсурду".