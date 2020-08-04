Кравчук пропонує висунути в ТКГ ідею вільної економічної зони для Донбасу

Новий очільник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) у Мінську з урегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук пропонує надати Донецькій і Луганській областям статус вільних економічних зон. Таку ідею він озвучив на зустрічі з членами делегації у понеділок, 3 серпня.

Про це пише DW.

Представник Донецька у ТКГ Сергій Гармаш підтвердив, що така пропозиція звучала, однак її деталі він не наводив.

Крім того, Кравчук запропонував більш активно інформувати громадськість про переговорний процес у Мінській контактній групі. Він переконаний, що українське суспільство повинне "більше знати і розуміти, що відбувається на мінських переговорах".

Українська делегація повинна зібратися на ще одну зустріч перед наступним засіданням ТКГ, запланованим на 18-19 серпня.

РБК-Україна писало, що другий президент України Леонід Кучма пішов з посади голови української делегації в Тристоронній контактній групі.

Після цього Зеленський призначив першого президента України Леоніда Кравчука головою української делегації в ТКГ.

Згодом Кравчук заявив, що не виключає кадрові зміни в українській делегації ТКГ.