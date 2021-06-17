Кравчук: подарунка не було, Крим обійшовся Україні в понад 105 млрд доларів

За його словами, рішення про передачу півострова було прийнято після візиту першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова на півострів, коли російські переселенці масово просили про переїзд з Криму через складні умови.

Надалі було прийнято рішення ЦК КПРС про входження Криму до складу Української РСР шляхом відповідних рішень Верховних рад РРФСР і УРСР.

"Ніяких подарунків не було, Україна навіть заперечувала. Бо знала, які важкі часи її чекають. Це ж не просто прийняли якусь багату територію, треба було облаштовувати, проводити канал", - підкреслив Кравчук.

Він також зазначив, що під час перебування президентом України йому доповідали, що будівництво доріг і розвиток Криму в той час обійшлося в понад 105 млрд доларів.

"Це ж не просто Україна отримала багатий подарунок, який приносив колосальні доходи. Навпаки - це була затратна територія. І Україна справлялася з цими завданнями", - додав Кравчук.