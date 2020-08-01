Кравчук хоче, щоб США приєдналися до врегулювання на Донбасі

Фото: Леонід Кравчук (РБК-Україна)

Без участі США в переговорах й надалі буде патова ситуація

Процес врегулювання ситуації на Донбасі потребує участі Сполучених Штатів Америки. Відновити мир на Донбасі буде складно без участі Вашингтону.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив перший президент Леонід Кравчук, який нещодавно очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

За словами Кравчука, якщо у форматі Україна-Росія-ОБСЄ й надалі буде патова ситуація, то до нього необхідно буде долучити США.

"Я думаю, що найсильніша, найбагатша країна світу може мати найбільший вплив", - пояснив він.

Кравчук додав, що говорить про долучення США до переговорів у перспективі, адже зараз вони мають інші проблеми - підготовку до президентських виборів, пандемію коронавірусу.

"Але ми побачимо, а раптом почнуться кроки, і мир поступово буде встановлюватися", - додав перший президент.

Нагадаємо, 30 липня президент України Володимир Зеленський призначив Кравчука головою української делегації в ТКГ. Кравчук змінив на посту іншого колишнього президента - Леоніду Кучму, який пішов з ТКГ за власним бажанням.

Відзначимо, РБК-Україна вдалося поспілкуватися з Кравчуком після його призначення; новий голова делегації в ТКГ розповів, на які компроміси готовий піти для врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім того, про можливість залучення США та Британії до переговорів щодо Донбасу заявляв віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков.