Кравчук назвав загрози закону про землі

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук виступив проти скасування мораторію на продаж землі. Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна", передає РБК-Україна.

"З землею жартувати не можна. Це корінне питання, це душа українського народу. Вона дає нам силу, дала коріння українські", - заявив політик.

Крім того, Кравчук додав, що земля - це безпека України.

"Землю можна захопити двома шляхами: силою або купити. І ви будете наймитом на чужій землі. Я знаю, що Україна повинна зробити прорив. Я знаю, що українська влада повинна зробити все, щоб цей прорив стався... Я хочу, щоб влада це вдалося. Але я не буду мовчати, коли влада буде робити дурниці", - додав Кравчук.

За його словами, вільного ринку землі немає ні в одній країні.

Як повідомляло РБК-Україна, законопроект про ринок землі Верховна рада України зможе прийняти не раніше 16-17 квітня.

Нагадаємо, ВР за станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок.