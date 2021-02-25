Кравчук про мінський формат: Україна хоче доповнити його жорсткими діями

Україна не має наміру виходити з переговорів в мінському форматі. Але хоче, щоб цей процес був більш ефективним.

Він зазначив, що мінський процес повинен містити більш системні і жорсткі дії. І підкреслив, що Україна не може наполягати на переговорах, якщо Росія не йде на контакт і обстрілює українські позиції

"Ми говоримо про те, щоб мінський переговорний процес був доповнений більш жорсткими, більш системними, більш активними діями. Наприклад, ми хочемо вести переговори. Та сторона хоче, і ми хочемо - значить, ведемо переговори. Якщо вони не хочуть вести переговори, а стріляють і вбивають, ми відповідаємо тим же. Ми не можемо спостерігати, як нас вбивають, і називати це "провокаціями". Це не провокації. Це реальні військові дії, які призводять до загибелі наших людей", - сказав Кравчук.