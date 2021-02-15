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У Франції радять "двічі подумати", перш ніж змінювати формат "Мінська"

Новость на русском → Київ, Понеділок 15 лютого 2021 15:38
У Франції радять "двічі подумати", перш ніж змінювати формат "Мінська" Фото: Етьєн де Понсен (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Франції радять не поспішати зі зміною формату мінських угод. Зміни навряд чи допоможуть вирішити ситуацію, однак можуть призвести до скасування санкцій проти Росії.

Про це під час дискусії "Мінські угоди: виконати не можна розірвати?" заявив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Він зазначив, що Париж вважає складною ситуацію, яка склалася навколо переговорного процесу по Донбасу.

"Росія весь час намагається робити вигляд, що вона не є стороною конфлікту, і намагається змусити Україну спілкуватися з сепаратистами безпосередньо. Ми спираємося цій динаміці і намагаємося змусити Росію взяти на себе якісь зобов'язання", - заявив де Понсен.

Посол заявив, що зміна формату мінських угод навряд чи вирішить ситуацію, оскільки все залежить від політичної волі Росії.

При цьому він вважає, що поки немає "плану Б", необхідно дотримуватися "плану А", тобто нормандського формату і мінських угод.

Ми не думаємо, що обговорення формату повністю не має сенсу... Але якщо не буде "Мінська", не буде санкцій (проти Росії - ред.). Тому ми повинні двічі подумати, перш ніж заходити на цю територію", - додав посол.

Раніше РБК-Україна писало, що віце-прем'єр Олексій Рєзніков заявив, що Росія з липня намагається блокувати переговорний процес з врегулювання конфлікту на Донбасі.

При цьому глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що мінські угоди практично неможливо виконати в тій редакції, в якій їх підписали.

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