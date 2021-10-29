Кравчук до кінця року не братиме участі в переговорах ТКГ, - Арестович

Перший президент України, голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук переніс складну операцію на серці і зараз проходить реабілітацію. Він не братиме участі в переговорах ТКГ до кінця поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича в ефірі "Україна 24".
"Леонід Макарович переніс складну операцію на серці, яка була вдалою. Але його реабілітація буде дуже довгою, тому що людині 86 років", - сказав Арестович.
За його словами, перший президент України проходить реабілітацію в Німеччині. Вона проходить успішно, але повільно.
"Тому до кінця року (переговори буде вести - ред.) Олександр Мережко, заступник голови (української - ред.) делегації", - додав він.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков спростував чутки про можливу заміну глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука.
Зазначимо, 29 червня Леонід Кравчук переніс операцію на серці.
Наприкінці липня, як повідомляло РБК-Україна, після операції перший президент України перебував на апараті штучної вентиляції легенів.