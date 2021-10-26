Зміна глави української делегації в ТКГ не планується, - Резніков

Віцепрем'єр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков спростував заяви ЗМІ про можливу заміну глави української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), першого президента України Леоніда Кравчука. За його словами, жодних змін у складі представництва не планується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу української делегації у ТКГ.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Ніяких змін у складі делегації в ТКГ не було і не планується", - заявив Резніков, коментуючи заяви ЗМІ про можливу заміну Кравчука на Сергія Льовочкіна, колишнього главу адміністрації експрезидента Віктора Януковича.

Резніков підкреслив, що рішення про зміни у складі делегації ТКГ, і в "Мінську", і в нормандській четвірці, приймає президент України Володимир Зеленський, і ні про які ротації мова не йшла.

"Зокрема, в розрізі конкретної персоналії. Так що це все безглузді чутки", - додав він.