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Кравчук про перенесення ТКГ з Мінська: це має бути нейтральна країна, але пропозицій поки немає

Новость на русском → Вівторок 06 квітня 2021 18:27
Кравчук про перенесення ТКГ з Мінська: це має бути нейтральна країна, але пропозицій поки немає Фото: Леонід Кравчук (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Инна Собора

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук підтримав перенесення переговорів по урегулюванню ситуації на Донбасі із Мінська. Однак наразі немає конкретних пропозицій, де могли б проходити переговори.

Про це Кравчук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Український політик вважає, що Білорусь веде складну боротьбу з опозицією, однак в цій боротьбі використовує непередбачені методи, репресії та загалом перебуває у сфері впливу Росії.

"(Білорусь, - ред.) не може бути майданчиком для вирішення такого питання, яке зветься "боротьба за мир", - сказав Кравчук.

Він додав, що переговори мають відбуватися на території "нейтральної країни", однак щодо конкретного місця наразі нічого не відомо.

На його думку, така країна повинна "ні від кого не залежати", щоб створити умови для проведення зустрічей. Нею може стати одна із країн Європи.

"Це не проблема. Є тільки проблема бажання й узгодження, і це буде основне питання для пані Хайді Грау (спецпредставник ОБСЄ, - ред.), оскільки вона модератор і повинна підтримати такі пропозиції та поставити питання на рішення", - вважає Кравчук.

Раніше Олексій Резніков заявив, що Україна не буде відправляти своїх членів Тристоронньої контактної групи в Мінськ на переговори.

Нагадаємо, українська делегація на тлі загострення на Донбасі скликає екстрене позачергове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

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