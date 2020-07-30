Кравчук не виключає кадрові зміни в українській делегації ТКГ

Новий голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук не виключає проведення кадрових перестановок. Всі кадрові зміни будуть обговорюватися з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Кравчук заявив в коментарі РБК-Україна.

Як розповів Кравчук, у понеділок, 3 серпня, відбудеться зустріч з українською делегацією, на якій обговорять подальші кроки. Однак рішення щодо кадрових змін, за його словами, має залежати не тільки від його думки.

"В понеділок ми зустрінемося, порадимося. Я виходжу з того, що група, яку очолював Леонід Кучма, зробила в складних умовах важливі кроки й ми починаємо життя не з "чистого листка", починаємо з певних плюсів, але були й мінуси. Якщо щось треба, то ми звернемося до керівництва України, дамо аргументи й, можливо, будуть якісь зміни. Я не виключаю (кадрові зміни - ред.), але прямо зараз ми такого завдання не ставимо", - пояснив він.

Крім того, на питання, коли може відбутися чергове засідання ТКГ, Кравчук відповів, що поки не має відповіді.

"В понеділок ми зустрінемося групою, вірніше, делегацією українською. А коли зустріч Тристоронньої групи - залежить тільки від України. Поки що, такої відповіді немає", - додав перший президент.

Зазначимо, сьогодні Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ. Кравчук наголосив, що хоче пришвидшити повернення миру на Донбасі. Пізніше президент Зеленський підписав указ, яким призначив Кравчука на цю посаду.

Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що Леонід Кучма вирішив вийти з української делегації ТКГ, яку він очолював.

На посаду голови делегації в ТКГ розглядали Кравчука та віце-прем'єра Олексія Резнікова.