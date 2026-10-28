Кравченко заявил, что в ГУР хотели на него "напасть": источники РБК-Украина опровергли фейк

Собеседники РБК-Украина подчеркнули, что Главное управление разведки не имеет никакого отношения к тому, что написал Кравченко. Кроме того, по словам источников, военные разведчики не осуществляли бы никаких силовых мер на территории страны-партнера, последовательно поддерживающей Украину.



"Никакие подобные указания не могли быть получены. Мы уважаем международное право и наших партнеров", - отметили источники.

Что написал Кравченко

Бывший генеральный прокурор сегодня, 28 октября, заявил, что еще в сентябре "получил информацию" о направлении за ним "группы лиц", которая якобы должна была совершить против него "противоправные насильственные действия".

В этом контексте Кравченко добавил, что в Австрии задержаны двое военнослужащих "Артан".

Как утверждает экс-генпрокурор, один из воинов якобы раньше работал в службе внешнего наблюдения НАБУ, а командир подразделения Виктор Торкотюк во время задержания подчиненных также находился в Австрии.

По его словам, приказы разведчикам "поступали из Офиса президента", а Торкотюку якобы обещали должность за проведение операции.

Кравченко сбежал из Украины

Напомним, скандал вокруг Кравченко начался с момента, когда НАБУ и САП разоблачили топчиновника Офиса генпрокурора на "крышевании" мошеннических колл-центров.

После этого Кравченко подал в отставку, но напоследок решил подписать подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и покинул страну.