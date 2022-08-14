Захід накриє дощами, а схід спекою: якою буде погода в Україні сьогодні
В Україні сьогодні, 14 серпня очікуються дощі на заході. При цьому вдень стовпчики термометрів сягнуть +36 на сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сьогодні протягом доби дощитиме на заході. Також невеликі опади очікуються у Вінницькій та частково південних областях. На решті територій країни буде переважно суха погода.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +17 +22, вдень +27 +30 градусів;
- на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +23 +30;
- у східних областях вночі +20 +24, вдень +32 +36 градусів;
- на півдні країни вночі +18 +21 градус, а вдень +28 +33;
- у центральних областях вночі +17 +21, вдень +27 +32 градуси.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Стовпчики термометрів в нічний час покажуть +18 +20 градусів, а вдень +28 +30. Вітер східний, 7-12 м/с.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні восени 2022 року.
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