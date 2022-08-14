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Захід накриє дощами, а схід спекою: якою буде погода в Україні сьогодні

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Україна, Неділя 14 серпня 2022 07:00
Захід накриє дощами, а схід спекою: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: пгода в Україні сьогодні буде з дощами на заході та спекою на сході (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 14 серпня очікуються дощі на заході. При цьому вдень стовпчики термометрів сягнуть +36 на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні протягом доби дощитиме на заході. Також невеликі опади очікуються у Вінницькій та частково південних областях. На решті територій країни буде переважно суха погода.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +17 +22, вдень +27 +30 градусів;
  • на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +23 +30;
  • у східних областях вночі +20 +24, вдень +32 +36 градусів;
  • на півдні країни вночі +18 +21 градус, а вдень +28 +33;
  • у центральних областях вночі +17 +21, вдень +27 +32 градуси.

Захід накриє дощами, а схід спекою: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Стовпчики термометрів в нічний час покажуть +18 +20 градусів, а вдень +28 +30. Вітер східний, 7-12 м/с.

Захід накриє дощами, а схід спекою: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода в Україні восени 2022 року.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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