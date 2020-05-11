Краса по-українськи: як салони і барбери готуються приймати клієнтів після карантину

"Ура! Поспішаємо повідомити, що ми відкриваємо попередній запис з 12 травня". Приблизно так виглядають останні публікації на сторінках соцмереж багатьох салонів краси. Кабінет міністрів вирішив з 11 травня послабити карантин, офіційно дозволивши їм знову повернутися до роботи.

Інтернет рясніє мемами про те, в якому вигляді клієнти вирушать до своїх нейл-майстрів, косметологів, лешмейкерів, перукарів і барберів після місяців без звичних б'юті-процедур. Насправді смішно далеко не всім.

Епідемія COVID-19 і пов'язані з нею обмеження болісно вдарили по всій індустрії краси. В середині березня через загрозу розповсюдження вірусу уряд зобов'язав салони, як і багато інших закладів побутового обслуговування, закрити свої двері для відвідувачів.

Намагаючись втриматися на плаву, ресторани і магазини почали робити упор на доставку. На відміну від них у б'юті-бізнесу, що вимагає особистого контакту з клієнтом, майже не залишилося поля для маневру.

"Діджитал підковані" салони та майстри стали проводити відеокурси про те, як самому собі зробити стрижку, фарбування, укладання, манікюр, педикюр або корекцію брів. Ще частина намагається налагодити онлайн-продаж доглядової косметики, в тому числі набори для зняття штучних вій або гель-лаку з нігтів. Але на загальний стан їх справ це не особливо впливає.

"Якщо б наші орендодавці, з якими ми давно співпрацюємо, не пішли нам назустріч і не зробили б знижки, відстрочки, а деякі і зовсім зробили нам безкоштовні канікули – то ми б, напевно, і не вилізли з цієї ями. За це ми, звичайно, їм дуже вдячні. Думаю, зараз нам потрібно півроку попрацювати, щоб відновити обіг", – розповів РБК-Україна засновник мережі чоловічих перукарень Frisor Дмитро Верховецький.

За його словами, багато хто із співробітників мережі вирішили звільнитися і податися в професії, менш залежні від "різного роду карантинів".

"Ми були найпопулярнішою перукарнею в Україні, у нас найбільша мережа. Тобто ми відчували себе, напевно, краще за всіх на ринку. І зараз нам дійсно важко. Ми не скаржимося, ми раді, що нам знову дозволили працювати. І тепер ми цінуємо нашу роботу більше, ніж цінували до цього", – зазначив Дмитро.

Для малого бізнесу збиток від двох місяців простою величезний, розповіла виданню власник столичного салону манікюру і педикюру High five nail studio Лариса Авраменко.

"Так як основні витрати по податках, оренді, комунальних платежах, телефонії, інтернету та допомозі співробітникам залишилися, а доходу два місяці не було, то збиток становить значну суму для малого бізнесу. Та підготовка до відкриття після карантину, що вимагає посилених заходів безпеки, також вимагає матеріальних вкладень. І, звичайно ж, недоотриманий прибуток за два місяці", – пояснила співрозмовниця.

Засновник мережі салонів краси PIED-DE-POULE Єгор Кольченко розповів РБК-Україна, що через вимушене закриття їм довелося провести повну перезбірку бізнес-моделі.

"Ми робили річний звіт, переглядали всю фінансову модель, те, які витрати можна зменшити, які потрібно збільшити, щоб підвищити кількість клієнтів і заробіток", – пояснив він.

Заборонена краса

Не всі столичні київські салони та майстри краси були готові повністю заморозити свою роботу на час карантину. І тим самим позбутися основного доходу або ж постійних клієнтів, які можуть піти до інших майстрів, якщо під час карантину відмовити їм у послузі.

З цих причин частина представників салонного бізнесу продовжила працювати, користуючись будь-якими законодавчими "лазівками". Інша частина на свій страх і ризик почала приймати клієнтів "в темну". Приміром, деякі столичні салони, вивісивши табличку "зачинено", продовжили обслуговувати відвідувачів за закритими дверима і заштореними вікнами.

Своїм клієнтам Frisor під час карантину запропонував послуги з виїздом майстрів на будинок, а також можливість стрижки в пересувному барбершопі – мікроавтобусі.

"Ми почали виходити з тих можливостей, які у нас є в межах закону. Також в соціальних мережах ми почали рекламувати наших майстрів і писати клієнтам: якщо ви сумуєте за своїм перукарем, напишіть йому – можливо, він зможе відповісти на ваші запитання. Щоб майстри могли хоча б якось вижити. Мені, наприклад, доводилося виходити стригти своїх друзів і знайомих "під ключ" в перукарні. Тих, хто був готовий стригтися у масці або респіраторі", – пояснив засновник мережі Дмитро Верховецкий.

Один з київських барберів Андрій розповів РБК-Україна, що після введення карантину став приймати клієнтів у себе вдома.

"Перші три з половиною тижні після того, як ввели карантин, я не працював. Потім почали дзвонити мої постійні клієнти, запитувати і я просто вирішив приймати їх будинку, оскільки всі коворкінги і ті салони, де я орендував крісло і працював, закриті", – пояснив співрозмовник.

Його клієнти під час стрижки намагаються знаходиться в масці. Але фізично це не завжди можливо.

"Бути три години в масці, робити стрижку в масці, стригти бороду, робити окантовку – це фізично неможливо. Вся маска буде в волоссі і клієнту доведеться жувати це волосся. Іноді я одягаю, іноді ні. Все залежить від людини. Всі, насправді, до цього дуже спокійно ставляться і не сильно переймаються з цього приводу", – зазначив Андрій.

Зараз його завантаженість знизилася майже наполовину, порівняно з докарантинним періодом. Хоча завдяки високим цінам на його послуги удар від карантину для нього не став особливо болючим, визнав співрозмовник.

"Але є майстри, які заробляли в салоні 12-15 тисяч гривень – їм зараз дуже складно. Адже є такі фактори, як кредити, комунальні, сім'ї, хворі батьки, оренда квартири. Багато моїх знайомих, до речі, у зв'язку з карантином повернулися в свої міста і, напевно, повернутися відразу не зможуть, поки повністю не знімуть всі обмеження", – розповів барбер.

Деякі майстри вирішили обслуговувати своїх клієнтів в окремих приміщеннях, орендованих на час карантину.

"Хлопці вирішили орендувати підвал, поставили там кілька робочих крісел. Працюють в масках, в приміщенні знаходиться не більше двох осіб. Салон, де вони працювали до карантину, закрився, так як власник побоявся штрафів. Зараз майстри приймають лише своїх постійних клієнтів, без реклами. Хоча, за їх словами, багато хто зараз боїться приходити і просить записати їх на період після карантину", – поділився з РБК-Україна своїм досвідом обслуговування у "підпільному барбершопі" Віктор.

Ні локацію, ні майстрів співрозмовник не афішує, не бажаючи накликати на них проблеми. За законом, порушникам загальнодержавного карантину загрожують штрафи у розмірі від 17 тисяч гривень.

Наочний приклад: в кінці квітня в Ізмаїлі Одеської області суд оштрафував місцевого перукаря, чий салон продовжив працювати, всупереч постанові Кабміну. Її клієнтка, після того, як "освіжила" стрижку й манікюр, вирішила "здати" майстра правоохоронцям.

На сторінках Facebook можна знайти чимало історій про подібні "доноси". Режисер "1+1 Production" Євгенія Шевчук розповіла, як до одного лешмейкера клієнтка заявилася з поліцією. Продюсер Юлія Вернигор поділилася ситуацією, що сталася з її майстром з манікюру, Ольгою.

У період карантину дівчина продовжувала працювати в салоні, поки на неї не "настукали" "законослухняні сусіди з квартир зверху". В результаті Ольга була змушена приймати клієнтів в підвалі сусіднього будинку.

"Чи боїться Олечка заплатити величезний штраф, якщо її притягнуть за порушення карантину? Боїться. Але набагато більше вона боїться почути від своїх дітей: "А що ми, мама, сьогодні будемо їсти? А чи є, мамо, що-небудь смачненьке перед сном?", – написала Вернигор.

Вистояти і вижити

Щоб знову офіційно відкрити свої двері для клієнтів з 11 травня, салони і студії мають облаштувати свою роботу згідно до всіх вимог міністерства охорони здоров'я. Вони стосуються не тільки посилених санітарно-гігієнічних норм, а також графіка прийому і кількості клієнтів.

В нейл-студії Highfive з 11 травня майстри будуть надавати послуги виключно в масках, рукавичках, щитках і халатах. Приміщення салону будуть кварцювати. Щоб дотримуватися дистанції між майстрами студії вирішили поки що відмовитися від послуги одночасного манікюру і педикюру.

"Напої будуть в одноразовому посуді і тільки під час очікування послуги або після. Прибрали журнали. Також будемо проводити провітрювання і обробку дезінфекторами всіх із людьми місць кілька разів в день. Гостей чекаємо в масках і пропонуємо опрацювати дезінфектором руки перед послугою. Правила особистої відповідальності і гігієни працівників будуть постійно роз'яснюватися", – розповіла РБК-Україна власник салону Лариса Авраменко.

В PIED-DE-POULE, крім санітарно-гігієнічних заходів, попутно розгорнули маркетингову роботу, щоб підвищити відвідуваність після відкриття.

"Після запуску реклами ми починаємо прозвон гостей, формуємо попередній запис та інформуємо про те, як буде відновлюватися робота. І паралельно готуємося у санітарно-гігієнічному плані: прибирання приміщень, стерилізація інструментів, продумуємо всі методи прийому гостей, щоб була можливість дотримуватися дистанції. Все це було в салонах завжди, але зараз будемо більш ретельно і прискіпливо ставитися до кожного етапу", – розповів РБК-Україна засновник мережі салонів Єгор Кольченко.

Кварцовими лампами, рукавичками, масками, респіраторами FFP3 і захисними щитками запаслися і в перукарнях Frisor. Одночасно обслуговувати в салонах буде вдвічі менше майстрів, ніж зазвичай. Адміністратор зможе контактувати з клієнтами тільки віддалено, в телефонному режимі.

"Ми також придумали систему, за якою ми будемо працювати не тільки у денну, але і в нічну зміну. Спробуємо попрацювати так в тестовому режимі перші два тижні з 11 травня. Зараз дуже багато записів, люди активно записуються. Думаю, перші два тижні у нас буде хороший ажіотаж і нам би хотілося охопити якомога більше відвідувачів", – пояснив виданню засновник Frisor Дмитро Верховецький.

Напевно, не всі салони краси зможуть відновити роботу з 11 травня. Після місяців "анабіозу" з ринку підуть ті, хто і до карантину перебував в хиткому стані. А тим, хто залишився, доведеться адаптуватися до нових реалій існування б'юті-індустрії.