Денісова повторно попросила дозволу відвідати українських моряків

Фото: Людмила Денисова (facebook.com/denisovamlsp)

Також Денісова направила звернення до Москалькової, щоб вона допомогла в організації і здійсненні візиту до московських СІЗО

Український омбудсмен Людмила Денісова звернулася до директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова з проханням надати дозвіл для відвідування українських військовополонених моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Денісової в Facebook.

При цьому, за словами Денісової, вона вже зверталася з аналогічним проханням до Бортнікова, однак з боку РФ відповіді не надходило.

"До мене постійно надходять звернення сімей наших 24 моряків, які були захоплені Російською Федерацією в районі Керченської протоки і зараз незаконно утримуються в московських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша". Близькі та рідні наших хлопців дуже стурбовані їх фізичним, психологічним станом та умовами утримання. Я готова в будь-який час відвідати їх, але на це потрібен дозвіл від російської сторони. Я вже зверталася до глави ФСБ з тим, щоб мені надали таку можливість, але поки не отримала жодної відповіді", - повідомила Денісова.

У зв'язку з цим український омбудсмен повторно звернулася до директора ФСБ РФ з проханням надати, як уповноваженому Верховної ради України з прав людини, письмовий дозвіл для відвідування українських військовополонених моряків.

Також Денісова направила звернення до уповноваженого в РФ з прав людини Тетяни Москалькової, щоб вона допомогла в організації і здійсненні візиту.

Фото (facebook.com/denisovaombudsman/)

Нагадаємо, саміт Європейського союзу прийняла вимогу до Росії про негайне звільнення полонених українських моряків, захоплених у Керченській протоці.