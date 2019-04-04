Червоний Хрест відправив на Донбас партію гумдопомоги

Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" вісім вантажівок місії Міжнародного комітету Червоного Хреста перевезли 160 тонн гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію Донбасу. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонслужби.

Так, йдеться про продукти харчування.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 8 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донецької та Луганської областей направлено гуманітарну допомогу (продукти харчування) вагою 160 тонн", - зазначає відомство.

Нагадаємо, в середині березня Червоний Хрест доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. А саме місцевим жителям доставили продуктові набори, товари медичного і сільськогосподарського призначення загальною вагою 180 тонн.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня бойовики не пропустили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. За даними прикордонної служби, вже в сірій зоні вони без пояснення причин не пропустили 3 вантажівки, які пізніше повернулися на підконтрольну Україні територію.

Додамо, в грудні 2018 року Червоний Хрест доставив на Донбас партію гумдопомоги загальною вагою 385 тонн.