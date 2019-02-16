Червоний Хрест направив чергову партію гумдопомоги на Донбас

Вісім вантажівок прослідували через КПВВ "Новотроїцьке"

Международный комитет Красного Креста отправил на оккупированные территории Донбасса очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Как отмечается, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало восемь грузовиков со строительными материалами общим весом 160 тонн от Миссии Международного комитета Красного Креста.

РБК-Украина писало, что 13 февраля через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовали 19 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Всего оформлено груз массой 232 тонны.

Ранее помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер заявила, что в результате военного конфликта на востоке Украины в 2019 году 3,5 млн человек нужна гуманитарная помощь.

Напомним, за минувшие сутки, 15 февраля, пункты пропуска на Донбассе пересекли 42 тыс. лиц. Утром 16 февраля все КПВВ, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, открытые согласно зимнему графику работы и работают в штатном режиме.