Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 42 тис. осіб

Ілюстративне фото (dpsu.gov.ua)

Пасажиропотік залишився на рівні попередньої доби

За минулу добу, 15 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули 42 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Як зазначається, учора загальний пасажиро-транспортний потік залишався динамічним на рівні попередньої доби.

Загалом учора через КПВВ прослідувало 42 тисячі осіб та 4,8 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 9345 осіб та 915 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 9585 осіб та 1460 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" – 8090 осіб та 1290 транспортних засобів;

"Гнутове" – 5135 осіб та 1105 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" – 9830 осіб.

Повідомляється, що у контрольних пунктах в’їзду-виїзду сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 20/60; "Мар’їнка" – 30/60; "Новотроїцьке" – 30/85; "Гнутове" – 25/40.

Зранку 16 лютого усі КПВВ, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, відкриті відповідно до зимового графіку роботи та працюють у штатному режимі.

Нагадаємо, добою раніше, 14 лютого, пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 40 тис. осіб.

РБК-Україна писало, що протягом минулої доби, 15 лютого, російські окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 6 разів із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.