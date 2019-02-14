Червоний Хрест доставив чергову партію гумдопомоги на Донбас

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На Донбас доставили понад 200 тонн гуманітарної допомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив в окуповані райони Донбасу чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що вчора через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію прослідували 19 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Всього оформлено вантаж масою 232 тонни.

Нагадаємо, раніше помічник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Урсула Мюллер заявила, що в результаті військового конфлікту на сході України в 2019 році 3,5 млн людей потрібна гуманітарна допомога. Вона також нагадала, що з початку військових дій на Донбасі 1,5 млн людей виявилися переміщеними всередині країни.

Раніше також стало відомо, що ООН створює фонд гуманітарної допомоги Україні. Помічник генсека зазначила, що в рамках плану гуманітарного реагування ООН в 2019 році потрібно 162 мільйони доларів для надання допомоги 2,3 мільйонам осіб.