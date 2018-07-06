Луценко закликала переглянути механізм виплат пенсій жителям окупованих територій

Ірина Луценко пропонує повернути пенсії жителям окупованого Донбасу

Люди, що залишилися на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, є громадянами України і мають право на отримання пенсії. Про це під час громадських слухань у комітеті Верховної ради з питань соціальної політики заявила Ірина Луценко, повідомляє її прес-служба.

При обговоренні з парламентаріями, представниками громадських організацій, центральних і місцевих органів виконавчої влади законопроекту №6692 про право отримання пенсій особами, які вимушено залишили місце проживання, Ірина Луценко заявила, що чинний механізм виплат повинен бути переглянутий.

"В Україні 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб, з яких на підконтрольній території Україні отримують пенсію 570 тис. станом на 2014 рік на Донбасі проживало близько 1,2 млн пенсіонерів. Відповідно, більше половини пенсіонерів, які не можуть з тих чи інших причин виїхати сюди і зареєструватися як внутрішньо переміщені особи, які не отримують пенсії", - пояснила депутат.

Вона нагадала, що, визнавши окремі райони Донецької і Луганської області тимчасово окупованими територіями, Україна апелює до Гаазької конвенції 1907 року, згідно з якою забезпечувати порядок і витрати повинна окупаційна влада.

"Але ми повинні пам'ятати, що це наші громадяни. Ми несемо за них відповідальність. Ми плануємо мирним, політико-дипломатичним шляхом повернути ці території і, відповідно, повинні думати про те, як в даний час дати можливість нашим пенсіонерам вижити", - зазначила Ірина Луценко.

Народний депутат нагадала про рішення Європейського суду у справі "Грубич проти Сербії", де пенсія вважається майном громадян, а невиплата пенсії - порушенням права громадянина володіти майном.

"Тому ми повинні концентруватися на трьох пунктах. Перше: пенсії на підконтрольній території Україні повинні виплачуватися незалежно від того, чи має людина статус внутрішньо переміщеного особи. Досить пенсійного посвідчення. Друге: пенсіонери, що живуть на окупованих територіях і здатні виїжджати на підконтрольні території Україні, використовують пенсійну картку "Ощадбанку" і час від часу проходять ідентифікацію", - запитала Ірина Луценко.

Третім пунктом вона визначила проблему пенсіонерів, які не можуть виїхати з окупованих територій. Для таких громадян українська виконавча влада повинна резервувати пенсії, але в той же час потрібен механізм передачі коштів з допомогою Червоного хреста та інших міжнародних організацій тим, для кого пенсії - єдине джерело доходу.

"Ми перебуваємо в стані війни, та коштів постійно не вистачає. Але давайте дамо сигнал нашим громадянам на тій території: ми визнаємо проблему, починаємо розробку механізму, починаємо резервацію коштів", - підкреслила Ірина Луценко.