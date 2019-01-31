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Червоний Хрест доставив партію гуманітарної допомоги на Донбас

Новини » Суспільство    31.01.2019 - 09:59
Червоний Хрест доставив партію гуманітарної допомоги на Донбас
Ілюстративне фото (twitter.com/ICRC_ua)

До окупованих районів доставили продуктові набори і будматеріали

Міжнародний комітет Червоного Хреста доставив на окупований Донбас чергову партію гуманітарної допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, напередодні через пункт пропуску "Новотроїцьке" в напрямку окупованої території прослідувало 6 вантажівок від Червоного Хреста. Мешканцям Донецької та Луганської областей доставили гуманітарну допомогу, продуктові набори та будівельні матеріали загальною вагою 57 тонн.

Нагадаємо, раніше Чехія надала гуманітарну допомогу лікарні Лисичанська на 80 тис. євро. Зокрема, передано електрообігрівачі, ковдри, розкладні ліжка, матраци, одяг.

Раніше також стало відомо, що уряд Франції надасть кредит у розмірі 64 млн євро на проект водопостачання Маріуполя Донецької області. Кошти надаються на 30 років з 10-річним пільговим періодом і за ставкою 0,08% річних. Це близько 65% вартості проекту. Решта фінансування буде забезпечено з інших джерел. Передбачається, що жителі Маріуполя вже через 2-3 роки зможуть отримати воду більш високої якості.

 

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