Франція виділила 64 млн євро на оновлення водопостачання Маріуполя

Фото: підписання угоди (kmu.gov.ua)

Кредитну угоду на 30 років підписали в Києві

Уряд Франції надає кредит в обсязі 64 млн євро на проект з оновлення водопостачання міста Маріуполя Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на прес-службу уряду України.

Як зазначили в прес-службі, мета угоди - вирішити ключову проблему великого індустріального міста, забезпечити якісною водою майже 500 тис. жителів, мінімізувати втрати води. За проектом кошти у розмірі 64 млн євро надаються на 30 років з 10-річним пільговим періодом і за ставкою 0,08% річних. Це близько 65% вартості проекту. Решту фінансування буде забезпечено з інших джерел.

Під час підписання угоди прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що угода буде реалізована, а мешканці міста отримають воду високої якості за 2-3 роки.

"Ми займаємося розвитком інфраструктури Приазов'я. Уряд виділив 1 млрд грн на відновлення дороги Запоріжжя - Маріуполь. У планах - повна модернізація частини залізниці цього напрямку та оновлення транспортної системи", - додав він.

У свою чергу посол Франції в Україні Ізабель Дюмон відзначила, що такі проекти - доказ підтримки України з боку Франції. "Ми хочемо показати, що наша підтримка - це не тільки слова, а й конкретні дії. Ми працюємо разом. І я можу впевнено сказати: ми змогли дуже швидко дійти до такого результату", - зазначила дипломат.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомляв, що в кінці січня спеціальна місія ЄС буде вивчати питання зміцнення українського Донбасу.

Як повідомляло РБК-Україна, Європейська комісія наприкінці січня направить місію в Маріуполь (Донецька область).