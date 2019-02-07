Червоний Хрест доставив 7 вантажівок гумдопомоги на Донбас

Зокрема, було доставлено ліки та медичне обладнання

Международный комитет Красного Креста доставил на оккупированный Донбасс очередную партию гуманитарной помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Как отмечается, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд с временно оккупированных территорий Украины проследовало 7 грузовиков от Международного комитета Красного Креста.

Зокрмема, для жителей Донецкой и Луганской областей направлено 96,7 тонн гуманитарной помощи, а именно – продуктовые и гигиенические наборы, оргтехнику, товары медицинского назначения, лекарственные препараты и медицинское оборудование.

РБК-Украина писало, что накануне через пункт пропуска "Новотроицкое" в направлении оккупированной территории проследовало 6 грузовиков от Красного Креста. Жителям Донецкой и Луганской областей доставили гуманитарную помощь, продуктовые наборы и строительные материалы общим весом 57 тонн.

Напомним, за минувшие сутки, 6 февраля, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе пересекли 35,1 тыс. лиц.

Отметим, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня 6 февраля, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.