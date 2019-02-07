Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 35 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ працюють у штатному режимі

За минулу добу, 6 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 35,1 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, щл пасажиро-транспортний потік залишається на рівні попередньої доби. Через КПВВ прослідувало 35,1 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" – 8050 осіб та 920 транспортних засобів;

"Мар’їнка" – 7215 осіб та 1180 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 6645 осіб та 1185 транспортних засобів;

"Гнутове" – 3775 осіб та 845 транспортних засобів;

"Станиця Луганська"– 9320 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 50/60; "Новотроїцьке" – 10/70; "Гнутове" – 25/20.

РБК-Україна писало, що у Донецькій області в результаті аварії на під'їзді до контрольного пункту пропуску "Мар'їнка" загинули п'ятеро осіб.

Нагадаємо, на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" поліцейські затримали колишнього працівника виправної колонії "ДНР".