Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 35 тис. осіб

Усі КПВВ працюють у штатному режимі
За минулу добу, 6 лютого, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі перетнули 35,1 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, щл пасажиро-транспортний потік залишається на рівні попередньої доби. Через КПВВ прослідувало 35,1 тисячі осіб та 4,1 тисячі транспортних засобів:
Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/50; "Мар’їнка" – 50/60; "Новотроїцьке" – 10/70; "Гнутове" – 25/20.
РБК-Україна писало, що у Донецькій області в результаті аварії на під'їзді до контрольного пункту пропуску "Мар'їнка" загинули п'ятеро осіб.
Нагадаємо, на контрольно-пропускному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Майорське" поліцейські затримали колишнього працівника виправної колонії "ДНР".