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Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових

Новини » Надзвичайні події    07.02.2019 - 08:16
Доба на Донбасі обійшлася без втрат серед українських військових
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 11 разів порушили режим тиші

Минулої доби, 6 лютого, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Як зазначається, обстріли з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів велися в районі селища Лебединське, з гранатометів в районі населеного пункту Павропіль. Крім того, бойовики стріляли поблизу Пісок та в районі селища Водяне. 

Також минулої доби обстріли велися у районі населених пунктів Кримське, Хутор Вільний, Південне, Жованка та Станиця Луганська.

Повідомляється, що унаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 6 лютого, двох окупантів знищено та один отримав поранення. Також знищено вантажівку російсько-окупаційних військ марки "УРАЛ".

Нагадаємо,  на Донбасі у районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 5 лютого, 11 бойовиків отримали важкі поранення.

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