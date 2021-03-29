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У "червоних зонах" карантину Нацполіція закрила майже сотню закладів

Новость на русском → Україна, Понеділок 29 березня 2021 14:26
У "червоних зонах" карантину Нацполіція закрила майже сотню закладів Фото: в "червоних зонах" карантину закрили 90 закладів (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що Національна поліція зупинила роботу 90 закладів через порушення правил карантину. Йдеться про заклади у "червоних зонах".

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

МВС повідомило відповідну інформацію на селекторній нараді щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби під головуванням президента Володимира Зеленського.

"Національна поліція України перевірила 71 тисячу суб’єктів господарювання щодо дотримання правил карантину в 11 регіонах, які віднесені до "червоної" зони. Було зупинено роботу 90 закладів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Чернігівській області з понеділка, 29 березня, вводять карантинні обмеження "червоної" зони. Регіон за показниками увійшов у цю зону.

Так, на сьогодні в "червону" зону карантину входять 13 з 24 регіонів.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що локдаун на загальнонаціональному рівні може бути введений, якщо більша кількість областей перейде у "червону" зону.

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