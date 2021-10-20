"Червону" зону карантину можуть сьогодні розширити: під загрозою дві області

В Україні ще дві області можуть перейти в "червону" зону карантину. Державна комісія ТЕБ і НС сьогодні збереться на засідання для прийняття рішення.

Про це РБК-Україна повідомили два інформованих джерела.

При цьому вони не змогли сказати, в яких саме регіонах планують посилити карантин.

У той же час відомо, що в ході засідання будуть доповідати про ситуацію в своїх областях голови Чернігівської та Сумської ОДА.

Які області зараз у "червоній" зоні

В цій зоні знаходяться 5 областей:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська.

Крім того, Київська школа економіки повідомила, що "червона" зона може розширитися ще на 4 області. Під загрозою потрапляння в цю зону: