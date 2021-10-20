ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Червону" зону карантину можуть сьогодні розширити: під загрозою дві області

Новость на русском →
Київ, Середа 20 жовтня 2021 14:22
"Червону" зону карантину можуть сьогодні розширити: під загрозою дві області Фото: в Україні можуть розширити "червону" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

В Україні ще дві області можуть перейти в "червону" зону карантину. Державна комісія ТЕБ і НС сьогодні збереться на засідання для прийняття рішення.

Про це РБК-Україна повідомили два інформованих джерела.

При цьому вони не змогли сказати, в яких саме регіонах планують посилити карантин.

У той же час відомо, що в ході засідання будуть доповідати про ситуацію в своїх областях голови Чернігівської та Сумської ОДА.

Які області зараз у "червоній" зоні

В цій зоні знаходяться 5 областей:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Херсонська.

Крім того, Київська школа економіки повідомила, що "червона" зона може розширитися ще на 4 області. Під загрозою потрапляння в цю зону:

  • Житомирська область,
  • Луганська область,
  • Сумська область,
  • Харківська область.
Читайте РБК-Україна в Google News
Карантин Черниговская область Сумская область
NEWS
Тест або COVID-сертифікат. Що потрібно знати про нові правила карантину для транспорту
Тест або COVID-сертифікат. Що потрібно знати про нові правила карантину для транспорту
DAILY
Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу