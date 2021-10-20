"Красную" зону карантина могут сегодня расширить: под угрозой две области
Фото: в Украине могут расширить "красную" зону (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине еще две области могут перейти в "красную" зону карантина. Государственная комиссия ТЭБ и ЧС сегодня соберется на заседание для принятия решения.
Об этом РБК-Украина сообщили два информированных источника.
При этом они не смогли сказать, в каких именно регионах планируют усилить карантин.
В то же время известно, что в ходе заседания будут докладывать о ситуации в своих областях главы Черниговской и Сумской ОГА.
Какие области сейчас в "красной" зоне
В этой зоне находятся 5 областей:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская.
Кроме того, Киевская школа экономики сообщила, что "красная" зона может расшириться еще на 4 области. Под угрозой попадания в эту зону:
- Житомирская область,
- Луганская область,
- Сумская область,
- Харьковская область.