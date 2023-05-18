Иллюстративное фото: в Красноярском крае РФ несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов (wikipedia.org)

В российском Красноярском крае, который находится в Сибирском округе, с рельсов сошли пять вагонов грузового поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Красноярской железной дороги.