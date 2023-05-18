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У Красноярському краї РФ кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок

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Четвер 18 травня 2023 19:40
У Красноярському краї РФ кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок Ілюстративне фото: у Красноярському краї РФ кілька вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У російському Красноярському краї, що знаходиться у Сибірському окрузі, з рейок зійшли п'ять вагонів вантажного поїзда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Красноярської залізниці.

"18 травня, о 20:04 (16:04 за київьским часом - ред.), на перегоні Камарчага - Балай стався сход п'яти вагонів вантажного поїзда. Внаслідок події постраждалих немає, загрози екології немає. Можливі затримки пасажирських поїздів", - сказано в повідомленні.

При цьому причини інциденту не уточнюють. На місце події нібито надіслали спеціальну комісію для з'ясування обставин.

Нагадаємо, сьогодні у тимчасово окупованому Криму пролунав вибух на залізниці. Там зійшли з рейок вагони, що перевозили зерно.

Пізніше в ГУР уточнили, що по залізниці, на якій пролунав вибух, росіяни перевозили і свою зброю.

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