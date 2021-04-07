У "червоній" зоні дозволять торгівлю садівним матеріалом та роботу хімчисток

Кабінет міністрів планує дозволити у на території регіонів, на яких установлений "червоний" рівень епідемічної небезпеки, торгівлю садівним матеріалом та надання послуг з прання та хімічного чищення текстильних і хутряних виробів. Зміни будуть внесені до постанови Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року № 1236.

Відповідний проект документу міститься у порядку денному до засідання уряду 7 квітня.

Як зазначається в пояснювальній записці документу, проект розроблений "відповідно до численних звернень бізнес-асоціацій та листа Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України".

Нагадаємо, станом на 7 квітня у "червоній" зоні перебувають: Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області.

У "червоній" зоні забороняється робота ТРЦ, кафе, ресторанів, а також масові заходи. Також там обмежується відвідування навчальних закладів. Крім того, місцева влада може самостійно обмежувати роботу транспорту.

Водночас з "червоної" зони карантину найближчим часом можуть вийти західні області України, які першими зіткнулися з третьою хвилею коронавірусу.