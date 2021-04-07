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В "красной" зоне разрешат торговлю посадочным материалом и работу химчисток

Новина українською → Киев, Среда 07 апреля 2021 10:52
В "красной" зоне разрешат торговлю посадочным материалом и работу химчисток Фото: правительство Шмыгаля позволит торговлю посадочным материалом (пресс-служба КМУ)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров планирует разрешить на территории регионов, на которых установлен "красный" уровень эпидемической опасности, торговлю посадочным материалом и оказание услуг по стирке и химической чистке текстильных и меховых изделий. Изменения будут внесены в постановление Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236.

Соответствующий проект документа содержится в повестке дня заседания правительства 7 апреля.

Как отмечается в пояснительной записке документу, проект разработан "в соответствии с многочисленным обращениям бизнес-ассоциаций и письмом Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины".

Напомним, по состоянию на 7 апреля в "красной" зоне находятся: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

В "красной" зоне запрещается работа ТРЦ, кафе, ресторанов, а также массовые мероприятия. Также ограничивается посещение учебных заведений. Кроме того, местная власть может самостоятельно ограничивать работу транспорта.

В то же время из "красной" зоны карантина в ближайшее время могут выйти западные области Украины, которые первыми столкнулись с третьей волной коронавирус.

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