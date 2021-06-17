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У Харківській області невідомі обікрали гаражний комплекс та підірвали його

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Красноград, Четвер 17 червня 2021 21:46
У Харківській області невідомі обікрали гаражний комплекс та підірвали його Фото: в Краснограді обікрали та підірвали гараж (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Харківській області красноградські слідчі відкрили кримінальне провадження проти осіб, які обікрали та підірвали приватний гараж. Серед викраденого зазначається мийка для автотранспорту, вентилятор, кавовий апарат, кава та шоколад.

Про це пише пресслужба Національної поліції України.

Про крадіжку й підрив гаражного комплексу повідомив 52-річний власник будівлі о 7:30. Під час огляду місця подій слідчо-оперативна група Краснограду та представники Управління вибухотехнічної служби встановили, що зловмисникам, аби проникнути в будівлю, довелося зірвати замки з дверей приміщення. Після викрадення майна власника, невідомі вирішили підірвати комплекс.

У Харківській області невідомі обікрали гаражний комплекс та підірвали його

"Слідчим Красноградського РВП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України", - повідомляє представництво органу.

Варто відзначити, що відповідно до вищезгаданого провадження, зловмисникам загрожує позбавлення волі строком до десяти років.

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