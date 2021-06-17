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В Краснограде неизвестные обокрали гаражный комплекс и взорвали его

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Красноград, Четверг 17 июня 2021 21:46
В Краснограде неизвестные обокрали гаражный комплекс и взорвали его Фото: В Краснограде обокрали и взорвали гараж (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Красноградские следователи открыли уголовное производство против лиц, которые обокрали и взорвали частный гараж. Среди похищенного отмечено: мойка для автотранспорта, вентилятор, кофейный аппарат, кофе и шоколад.

Об этом пишет пресс-служба Национальной полиции Украины.

О краже и подрыве гаражного комплекса сообщил 52-летний владелец здания в 7:30. Во время осмотра места происшествий следственно-оперативная группа Краснограда и представители Управления взрывотехнической службы установили, что злоумышленникам, чтобы проникнуть в здание, пришлось сорвать замки с дверей помещения. После похищения имущества владельца, неизвестные решили взорвать комплекс.

В Краснограде неизвестные обокрали гаражный комплекс и взорвали его

"Следователем Красноградского РВП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - сообщает представительство органа.

Стоит отметить, что согласно вышеупомянутому производству, злоумышленникам грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

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