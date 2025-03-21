В Краснодарском крае произошел новый взрыв на нефтебазе, горящей после атаки 2 дня назад

Второй взрыв произошел из-за разгерметизации горящего резервуара во время тушения. Взорвались нефтепродукты и произошел выброс горящей нефти. Часть сырья попала на три единицы техники и двух специалистов. Пострадавшим оказали первую медицинскую помощь.

Огонь распространился на еще один резервуар. Общая площадь возгорания возросла до 10 тысячм2. В тушении пожара принимают участие 456 человек и 181 единица техники.

Сейчас горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты вокруг резервуаров и та часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за пределы резервуаров.