Краснодарский край РФ атаковали дроны: в Ейске над территорией порта поднялся дым

В ночь с 18 на 19 апреля неизвестные дроны атаковали Краснодарский край России. Вероятной целью беспилотников оказался морской порт в Ейске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
Судя по публикациям местных пабликов, атака на регион началась приблизительно в 22:20 (по киевскому времени). Буквально через полчаса в соцсетях стали появляться первые кадры последствий.
В частности, утверждалось, что в Ейске были слышны взрывы в районе порта, а также на кадрах был запечатлен дым.
Чуть позже некоторые Telegram-каналы сославшись на местных жителей писали, что в районе порта возникло не просто задымление, а именно возгорание. Однако власти эту информацию отрицают.
"В Ейске в районе морского порта упали обломки БпЛА Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы", - заявили в оперативном штабе Краснодарского края РФ.
Других деталей о случившемся пока нет, однако в пабликах писали, что помимо Ейска российская ПВО работала над Сочи и Геленджиком. Информации и возможных последствиях пока не было.
Напомним, в Генштабе ВСУ недавно отчитались, что в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу 4 объекта нефтеперерабатывающей отрасли России.
В частности, в результате украинских ударов возникли пожары на: НПЗ "Новокуйбышевский" и "Сызранский" в Самарской области РФ, нефтеналивном терминале "РПК-Высоцк "Лукойл-2" в Ленинградской области и нефтеперерабатывающей станции "Тихорецк" в Краснодарском крае РФ.
Кроме того, дроны СБУ поразили целых три корабля, РЛС и логистику россиян во временно оккупированном Крыму.