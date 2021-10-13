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"Червона" зона може розширитися. До неї наближаються ще п'ять областей, - Ляшко

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Київ, Середа 13 жовтня 2021 22:58
"Червона" зона може розширитися. До неї наближаються ще п'ять областей, - Ляшко Фото: глава МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Херсонська область вже потрапила у "червону" зону епідеміологічної небезпеки. До неї наближаються п'ять областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови МОЗ Олега Ляшка в ефірі ТСН.

"Один регіон вже потрапив у червоний рівень епідеміологічної небезпеки. Це Херсонська область. Ще мінімум п'ять на підході", - заявив Ляшко.

У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється також проведення масових заходів. Однак це обмеження не діє, якщо 100% відвідувачів та персоналу вакциновані.

Водночас у "червоній" зоні на дистанційне навчання переходять заклади освіти, де не вакциновано 100% персоналу. Це не стосується лише дитсадків та 1-4 класів.

Крім того, мешканці "червоної" зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, які ще області можуть потрапити до "червоної" зони карантину.

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