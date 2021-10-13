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"Красная" зона может расшириться. К ней приближаются еще пять областей, - Ляшко

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Киев, Среда 13 октября 2021 22:58
"Красная" зона может расшириться. К ней приближаются еще пять областей, - Ляшко Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Херсонская область уже попала в "красную" зону эпидемиологической опасности. К ней приближаются пять областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минздрава Олега Ляшко в эфире ТСН.

"Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности. Это Херсонская область. Еще минимум пять на подходе", - заявил Ляшко.

В "красной" зоне запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Запрещается также проведение массовых мероприятий. Однако это ограничение не действует, если 100% посетителей и персонала вакцинированы.

В то же время в "красной" зоне на дистанционное обучение переходят учебные заведения, где не вакцинировано 100% персонала. Это не касается только детсадов и 1-4 классов.

Кроме того, жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, какие еще области могут попасть в "красную" зону карантина.

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