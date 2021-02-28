RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Червона зона" на Прикарпатті: в УЗ назвали найближчі станції для виїзду

Автор: Ігор Литвиненко

В Івано-Франківській області з 7 березня набуває чинності заборона на посадку і висадку пасажирів у зв'язку з "червоною зоною" карантину в регіоні. В "Укрзалізниці" назвали найближчі станції, звідки з 7 березня можна буде виїхати з "червоної зони".

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

В "Укрзалізниці" зазначили, що якщо з 7 березня придбаний квиток до або з Івано-Франківської області, то можна сісти на поїзд будь станції слідування за межами області.

зокрема, пропонуються наступні поїзди:

  • 217/218 Київ-Рахів з Києва 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, назад 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.
  • 15/16 Харків-Рахів з Харкова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, назад 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.
  • 25/26 Одеса-Рахів з Одеси 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, назад 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.
  • 133/134 Миколаїв-Рахів з Миколаєва 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, назад 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.
  • 29/30 Київ-Ужгород щодня ст. Воловець, Сколе.
  • 81/82 Київ-Ужгород щодня ст. Воловець, Сколе, Славське.
  • 17/18 Харків-Ужгород через день по непарних ст. Славське, Воловець.
  • 45/46 Ужгород-Лисичанськ щодня ст. Славське, Лавочне, Воловець.
  • 235/236 Київ-Ужгород 5, 7.03 з Києва, назад 6, 8.03 ст. Воловець, Сколе, Славське.

Нагадаємо, в Івано-Франківській у зв'язку з "червоною зоною" карантину вводяться обмеження на залізничне сполучення. При цьому до 6 березня включно пасажири зможуть дістатися до місця призначення, якщо квиток був куплений до припинення продажів.

Детальніше про те, які обмеження діють на Прикарпатті - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкрзалізницяпоездІвано-Франківська областьКарантин
Читайте також
Ляшко назвав сім областей, які можуть перейти до "червоної зони"
Чернівецька область увійде до "червоної зони" 1 березня: що буде заборонено
Прогноз погоди